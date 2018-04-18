В Краснодарском крае открылся МФЦ для иностранных предпринимателей

КРАСНОДАР , 18 апреля. / ТАСС /. Welcome-центр, где иностранные инвесторы и специалисты смогут решить бытовые и деловые вопросы в режиме «одного окна» на родном языке, открылся в Краснодаре в среду, передает корреспондент ТАСС.

Презентация центра состоялась в среду в рамках форума " Италия встречает Кавказ" в Краснодаре, в котором участвуют представители бизнес-сообщества Италии.

"Этот проект — механизм государственной поддержки иностранных инвесторов на территории края. Важно, что он будет работать на разных языках.

Здесь будут решать вопросы бухгалтерского сопровождения на языке инвесторов, маркетинга, консультаций для господдержки и вплоть до поиска няни или детского сада для детей сотрудников предприятия", — сказал журналистам глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков

Он уточнил, что на постоянной основе будет работать «костяк центра», принимающий заявления на сопровождение от инвесторов. Конкретные услуги будут оказывать привлекаемые фирмы. У центра появился первый клиент — помощью воспользовался шведский предприниматель, которому предстоит решить спорный вопрос через суд в России

В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что воспользоваться услугами центра смогут как физические, так и юридические лица. В регионе работают десятки иностранных компаний, как крупные производители (Danone, Nestle и CLAAS и др.), так и небольшой фирмы различного профиля.