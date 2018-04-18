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В Краснодарском крае открылся МФЦ для иностранных предпринимателей
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В Краснодарском крае открылся МФЦ для иностранных предпринимателей 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Welcome-центр, где иностранные инвесторы и специалисты смогут решить бытовые и деловые вопросы в режиме «одного окна» на родном языке, открылся в Краснодаре в среду, передает корреспондент ТАСС.
Презентация центра состоялась в среду в рамках форума "Италия встречает Кавказ" в Краснодаре, в котором участвуют представители бизнес-сообщества Италии.
"Этот проект — механизм государственной поддержки иностранных инвесторов на территории края. Важно, что он будет работать на разных языках.
Здесь будут решать вопросы бухгалтерского сопровождения на языке инвесторов, маркетинга, консультаций для господдержки и вплоть до поиска няни или детского сада для детей сотрудников предприятия", — сказал журналистам глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.
Он уточнил, что на постоянной основе будет работать «костяк центра», принимающий заявления на сопровождение от инвесторов. Конкретные услуги будут оказывать привлекаемые фирмы. У центра появился первый клиент — помощью воспользовался шведский предприниматель, которому предстоит решить спорный вопрос через суд в России.
В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что воспользоваться услугами центра смогут как физические, так и юридические лица. В регионе работают десятки иностранных компаний, как крупные производители (Danone, Nestle и CLAAS и др.), так и небольшой фирмы различного профиля.
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