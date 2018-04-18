Главный окружной субботник 21 апреля пройдет в Кировской пойме

Центральной площадкой общегородского субботника в Северо-Западном округе 21 апреля станет Кировская пойма.

— Приглашаем жителей принять участие в уборке территории парка «Москворецкий» со стороны Кировской поймы по адресу: улица Исаковского, 16. Собираемся в 10 утра. Весь необходимый инвентарь выдадим на месте, — сообщил заместитель главы управы района Строгино Сергей Меркушин

Для юных участников субботника запланированы развлекательные программы. Будет работать полевая кухня.

В районе Покровское-Стрешнево жителей приглашают навести порядок в сквере у театра танца «Гжель» и на правом берегу реки Сходня. В районе Митино убирать будут в лесополосе вдоль домов 17-35 по улице Барышиха и в парке «Метростроителей» на улице Рословка.

В Северном Тушине уборка пройдёт в сквере на Химкинском бульваре, а в Щукине — в сквере на улице Маршала Рыбалко, 2, и парке «Лесной массив по улице Максимова».

В Южном Тушине большая уборка развернётся в Кленовом сквере между домами 1 и 41 на улице Лодочной. В Хорошёве-Мневниках приведут в порядок «Берёзовую рощу». А в районе Куркино субботник пройдёт на «Алее славы».

Также в порядок приведут территории магазинов, школ, детских садов, придомовых территорий. Весь необходимый инвентарь — лопаты, грабли, перчатки — выдадут на местах.

«Московский берег»

В Серебряном бору в этот день пройдет ежегодная акция депутата Мосгордумы Олега Сороки «Московский берег». Жители помогут убрать накопившийся за зиму мусор с береговой линии Москва-реки.

По словам советника депутата Сергея Богданова, каждый год на уборку территории выходят более 100 жителей округа.

— Нам приятно, что неравнодушные жители не просто говорят о сохранении природы, но и реальным делом помогают приводить в порядок свои дворы, береговые линии, парки и скверы, — добавил Богданов.

Место сбора: улица Таманская (начало пикниковой долины). Начало: в 10.00.

К участию в акции приглашаются все желающие.

Не забываем фотографироваться

Уже третий год подряд в округе проходит традиционный фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нём необходимо поработать на субботнике в своём районе и запечатлеть самый яркий момент своей работы. Больше шансов на победу у тех, кто сделает оригинальные снимки. И не забудьте опубликовать свои фото в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегами #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018.