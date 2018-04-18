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В полицию поступило заявление на члена правительства Орловской области
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В полицию поступило заявление на члена правительства Орловской области 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Депутат горсовета Орла Евгений Косогов 17 апреля обратился в УМВД с заявлением о привлечении к уголовной ответственности члена правительства Орловской области — руководителя департамента промышленности и торговли Геннадия Парахина.
Чиновника обвинили в клевете. Отягчается деяние публичным выступлением, с использованием служебного положения. Геннадий Парахин усомнился в искренности Косогова в ходе пресс-конференции по поводу строительства под Орлом завода напольных ПВХ-покрытий. По словам члена правительства, депутат материально заинтересован в скандале.
«Основанием для моего обращения послужило публичное заявление Парахина Г. П., высказанное в мой адрес: «Вы продажный депутат», — написал Евгений Косогов на своей странице в «ВК». — Полагаю, что Парахин Г. П. оклеветал меня, публично распространив заведомо ложные сведения, порочащие мою честь, достоинство и подрывающие репутацию как депутата, то есть совершил уголовно наказуемое деяние».
Отметим, деловую репутацию собирается защищать и инвестор ООО «АйВиСи Рус». Директор компании Михаил Чернов заявил, что Евгений Косогов в ходе своих выступлений распространяет недостоверную информацию.
Напомним, завод по производству напольных ПВХ-покрытий должен появиться на базе бывшей «Кока-Колы» на улице Итальянской. Площадка была выкуплена еще в 2017 году. Однако активное сопротивление проекту началось после попытки согласовать с населением и горсоветом изменения в ПЗЗ в части повышения класса опасности. Начались пикеты против потенциально опасного производство и неудобные вопросы к властям. Оперативно загасить пламя чиновникам не удалось. Активисты находили противоречия в заявлениях властей и застройщика. На внеочередной сессии горсовета решение по поправках в ПЗЗ было принято, однако противники проекта не считают это точкой невозврата.
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