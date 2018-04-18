Мусорные полигоны Ленобласти «уедут» подальше от населённых пунктов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение, что регион не будет размещать новые полигоны для хранения твердых бытовых отходов в 50-километровой зоне от Петербурга или поблизости от других населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, возле Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и упрессовку бытового мусора. А также производители вторичного сырья. Таким компаниям будут предложены участки от 2 до 4 га в индустриальных парках и промышленных зонах. Они смогут воспользоваться и инвестиционными льготами.

Правительство Ленобласти уже приступило к формированию реестра компаний, заинтересованных в приобретении вторичного сырья. Это, прежде всего, строительные фирмы, компании, занимающиеся ремонтом и строительством дорог.

Ранее жители 47 региона назвали, по их мнению, самые проблемные мусорные полигоны Ленинградской области. В их число попали широко известный «Красный Бор» и «Новоселки».