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Мусорные полигоны Ленобласти «уедут» подальше от населённых пунктов
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Мусорные полигоны Ленобласти «уедут» подальше от населённых пунктов 

Ivyborg.ru 19 минут назад
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение, что регион не будет размещать новые полигоны для хранения твердых бытовых отходов в 50-километровой зоне от Петербурга или поблизости от других населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Таким образом, возле Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и упрессовку бытового мусора. А также производители вторичного сырья. Таким компаниям будут предложены участки от 2 до 4 га в индустриальных парках и промышленных зонах. Они смогут воспользоваться и инвестиционными льготами.
Правительство Ленобласти уже приступило к формированию реестра компаний, заинтересованных в приобретении вторичного сырья. Это, прежде всего, строительные фирмы, компании, занимающиеся ремонтом и строительством дорог.
Ранее жители 47 региона назвали, по их мнению, самые проблемные мусорные полигоны Ленинградской области. В их число попали широко известный «Красный Бор» и «Новоселки».
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