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Министры ЕС призвали к повышению качества рабочей силы для решения проблемы хронической безработицы
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Министры ЕС призвали к повышению качества рабочей силы для решения проблемы хронической безработицы 

ИА Синьхуа 20 минут назад
София, 18 апреля /Синьхуа/ — Во вторник в столице Болгарии открылось совещание на уровне министров ЕС по вопросам занятости и социальной политики. Участники совещания призвали решать проблему хронической безработицы путем повышения качества рабочей силы.
Комиссар ЕС по вопросам занятости, социальным делам, навыкам и трудовой мобильности Марианна Тиссен на церемонии открытия заявила, что несмотря на вновь наметившееся восстановление экономики ЕС и повсеместное снижение уровня безработицы, ускорение темпов старения населения ведет к нехватке рабочей силы и служит причиной серьезной проблемы хронической безработицы.
М. Тиссен отметила, что разрыв в уровне квалификации является главной причиной хронической безработицы. «В настоящее время бурно развивается цифровая экономика, обостряется конкуренция, поэтому страны-члены ЕС должны увеличить инвестиции в повышение квалификации рабочей силы», — отметила она.
Согласно опубликованным Евростатом данным, под влиянием мощного восстановления экономики еврозоны в январе этого года уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 8,6 проц., что является самым низким показателем с декабря 2008 года. Тем не менее, между странами еврозоны сохраняется большой разрыв по уровню безработицы. —0—
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