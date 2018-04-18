Министры ЕС призвали к повышению качества рабочей силы для решения проблемы хронической безработицы

София, 18 апреля / Синьхуа / — Во вторник в столице Болгарии открылось совещание на уровне министров ЕС по вопросам занятости и социальной политики. Участники совещания призвали решать проблему хронической безработицы путем повышения качества рабочей силы.

Комиссар ЕС по вопросам занятости, социальным делам, навыкам и трудовой мобильности Марианна Тиссен на церемонии открытия заявила, что несмотря на вновь наметившееся восстановление экономики ЕС и повсеместное снижение уровня безработицы, ускорение темпов старения населения ведет к нехватке рабочей силы и служит причиной серьезной проблемы хронической безработицы.

М. Тиссен отметила, что разрыв в уровне квалификации является главной причиной хронической безработицы. «В настоящее время бурно развивается цифровая экономика, обостряется конкуренция, поэтому страны-члены ЕС должны увеличить инвестиции в повышение квалификации рабочей силы», — отметила она.

Согласно опубликованным Евростатом данным, под влиянием мощного восстановления экономики еврозоны в январе этого года уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 8,6 проц., что является самым низким показателем с декабря 2008 года. Тем не менее, между странами еврозоны сохраняется большой разрыв по уровню безработицы. —0—