Топилин: задолженность по зарплате в марте увеличилась на 65 млн рублей

"Уровни долгов по зарплате — мы имеем тенденцию к снижению, если сравнивать с уровнем прошлого года. В прошлом месяце произошло небольшое увеличение задолженности на 65 млн рублей, но это фоновое изменение, я считаю", — сказал он.

Согласно последним данным Росстата, общая задолженность по зарплате в России составляет 2,86 млрд рублей.