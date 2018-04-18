Возвращение храма: севастопольским католикам передадут кинотеатр «Дружба»

СЕВАСТОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости Крым . Правительство Севастополя готовит передачу кинотеатра «Дружба», который во времена СССР был создан на базе костела Св. Климента, католической общине города. Об этом журналистам рассказал представитель общины Олег Левандовский.

"Есть решение (губернатора города) о передаче, которое должно состояться в ближайшее время. Надеемся, что это произойдет в течение одного-двух месяцев", — сказал он.

По словам Левандовского, католическая община планирует восстановить костел Св. Климента согласно первоначальному проекту.

Севастопольские католики уверены, что при необходимости финансовую поддержку им окажет католическая церковь . «Католиков в мире более 1,3 млрд человек. По всему миру римо-католические храмы строят», — подчеркнул Левандовский.

Костел Св. Климента был построен в Севастополе в 1911 году в стиле неоготики. Во время Великой Отечественной войны храм пострадал от снарядов. На фоне борьбы с религией в СССР в 1958 году был переделан под кинотеатр «Дружба». При Украине католики неоднократно просили вернуть им костел.

В Севастополе в настоящее время насчитывается около 300 католиков.