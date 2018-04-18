Скинулись по мере сил. Жители Максимовщины делают дороги на свои деньги

В 2013-2015 годах многодетные семьи со всей Иркутской области получили земельные участки в селе Максимовщина Иркутского района. Всего — около 400 наделов рядом с лесом и озером и в 30 километрах от областного центра.

При этом необходимую инфраструктуру на таких участках, по указу президента России, должны обеспечить власти муниципальных образований при поддержке субъектов РФ

Проблемная «сказка»

Казалось бы, сказка, но только не в Новой Максимовщине — так жители называют новые улицы. Из социальных учреждений здесь есть только детский сад — хороший, новый, но поскольку дорог здесь тоже нет, то добраться до него, например, в межсезонье очень сложно, так как осадки превращают проезжую часть в месиво. А самое страшное, что в экстренных случаях сюда не проедет и «скорая».

Жители не раз заявляли об этой проблеме. В прошлом году в региональном минстрое им сообщили, что построить дороги могут, если село попадёт в гос-программу. Но сначала нужно сделать проектно-сметную документацию, стоимость которой — 6 миллионов рублей.

Глава Максимовского МО Александр Бобков говорит, что, в связи с нехваткой денег в бюджете поселения, в мае 2017 года он обращался к губернатору области за помощью. Замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Макаров тогда пояснял, что получить субсидию можно только в том случае, если местная казна профинансирует не менее 30% от стоимости работ по проектированию автодорог до земельных участков. А это практически 1 800 000 рублей. «Мы готовим документы на проект, но без помощи области наше поселение не в силах сделать разом эти дороги, для нас это сильно масштабно», — заявил Александр Бобков.

14 апреля этого года прошло очередное собрание жителей новых улиц, на котором они вместе с главой администрации решали, что делать. Ждать, когда появятся проект и деньги, люди не хотят: дороги нужны уже сегодня, а отсыпать — причём срочно — нужно около 12 улиц, каждая по 2,5 км.

На свои кровные

Судя по итогам собрания, власть в очередной раз решила хоть и частично, но всё же переложить решение проблемы на плечи простых граждан. К тому же прецедент уже был создан: осенью прошлого года несколько семей уже скидывались и отсыпали участки у своих домов. Очередная инициатива сброситься, естественно, вызвала у них бурю негодования. Однако часть жителей решила собрать деньги, но при этом потребовать от подрядчика официальные документы, «чтобы было с кого спросить за качество». Кстати, чтобы сделать дороги, которые прослужат долго, необходимо прокопать ливнёвки и выровнять дорожное полотно и только потом отсыпать его гравием. А на это, естественно, необходимо больше денег, чем на «просто отсыпать».

Стоит отметить, что администрация поселения всё-таки нашла немного средств на решение проблемы: по 100 тысяч рублей на девять новых улиц. Их как раз должно хватить на ливнёвки и выравнивание. Дальше придётся действовать жителям.

— Жители решили общими усилиями делать дороги, отсыпая полотно возле своего участка. На каждой улице выбрали активного и ответственного человека, который вместе с администрацией будет заниматься этими проблемами», — прокомментировал итоги собрания глава МО.

Тем временем «соседи по несчастью» уже начали сбор средств: кто по 10 тыс. руб. с дома, кто — по 5 тыс. Сумму устанавливали сами, исходя из заселённости улицы и возможности людей. Подрядчик, который взялся за объект, отмечает, что готов отсыпать дороги по самой низкой цене — 5 тыс. руб. за машину гравия.

12 апреля на сайте минстроя региона разместили результаты повторного отбора заявок муниципальных образований Иркутской области на получение субсидий на ремонт местных дорог в 2018 году. Одобрена всего одна заявка от Эхирит-Булагатского района. Жителям же Иркутского района придётся ждать, когда на сайте ведомства появится долгожданная новость, что им больше не нужно тратить свои личные средства на отсыпку улиц