Один миллион рублей и достойная зарплата. Ямалу нужны доктора

Тюмени 19 апреля в режиме телемоста пройдёт ярмарка вакансий для 6 курса лечебного и педиатрического факультетов государственного медуниверситета. О своих возможностях им расскажут представители учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа . Начальник отдела государственной службы, кадровой политики и делопроизводства ведомства Федерад Хакимов сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» , что в этом году в планах принять 42 специалиста по региональной программе привлечения на работу остродефицитных врачей и 19 врачей по федеральной программе «Земский доктор».

«На сегодня в учреждения здравоохранения сельских районов по программе «Земский доктор» требуются 19 докторов и 5 фельдшеров. По условиям проекта им выплачивают 1 миллион рублей. С 2012 года по программе в ямальскую глубинку удалось привлечь 125 врачей. По условию проекта, в сельской амбулатории врачам необходимо отработать пять лет. По региональной программе привлечения на работу остродефицитных врачей мы планируем принять 42 специалиста. В основном это врачи участкового звена, работающие в поликлиниках», — прокомментировал Федерад Хакимов.

Чем в первую очередь стараются привлечь молодых специалистов учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа? Прежде всего, социальными гарантиями: достойная заработная плата, подъемные, ведомственное жилье, детские сады и школы.

«В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа предусмотрены следующие меры социальной поддержки: единовременное пособие при трудоустройстве в размере 100 тысяч рублей, ежемесячная доплата в размере 8 тысяч рублей в течение первых трех лет, размер зарплаты и проблемы с жильем индивидуально решаются молодыми специалистами с главным врачом учреждения», — сказал Федерад Хакимов.

Как сообщили в Тюменском ГМУ, у будущих выпускников наблюдается повышенный интерес к подобным мероприятиям, в прошедшей накануне ярмарке вакансий к работодателям Тюмени выстроились длинные очереди.

«Ребят больше всего интересует целевая ординатура. Все хотят освоить узкую специализацию. Но я считаю, что стоит поработать терапевтом, пройти первичное звено — этот курс молодого бойца, потом уже выбирать. Потому что, когда специалист приходит с опытом работы, он знает, что делать и что он хочет в жизни. У него есть уже багаж практических знаний, на который он уверенно будет опираться. Очень важно приобрести этот опыт, он работника узкой специальности делает более ценным специалистом», — размышляет доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии и торакальной хирургии Тюменского ГМУ, заведующая кабинетом медико-социальной помощи Елена Шунько.