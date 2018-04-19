Фонтаны в «Архангельском» в 2019 году заработают впервые после реставрации

АРХАНГЕЛЬСКОЕ / Московская область /, 19 апреля. / ТАСС /. Фонтаны в усадьбе «Архангельское» будут запущены впервые в истории музея после реставрационных работ в 2019 году, сообщили в пресс-службе музея. Фонтаны были выключены с момента отъезда хозяев усадьбы князей Юсуповых в 2017 году и с тех пор не работали.

"После реставрации большинство фонтанов на территории усадьбы начнут работать. В советские времена они не включались. Но теперь, в 2019 году мы ожидаем, что все заработает, и Архангельское вернет славу подмосковного Версаля, как любят его называть", — сказал собеседник агентства.

На территории усадьбы три фонтана. Это фонтан со скульптурной «Амуры с лебедем», фонтан Роз со скульптурной группой «Мальчик с гусем» и фонтан со скульптурной группой «Амуры с дельфинами» на Нижней террасе. Пресс-служба уточнила, что на месте некоторых оригинальных скульптур будут установлены копии, оригиналы будут демонстрироваться отдельно. Это решение было принято для сохранения оригиналов.

По словам сотрудника пресс-службы, все действия проводятся под пристальным контролем специалистов и строго соответствуют ограничительным нормам в рамках статуса особо охраняемой природной территории и объекта культурного наследия.

О реставрации

Проект по реставрации был разработан совместно с Министерством культуры РФ сотрудниками музея-усадьбы, членами научно-методического совета музея, экспертами в области парковой реставрации, Министерством экологии и природопользования Московской области, Институтом археологии РАН , экспертами в области музейного дела, транспорта, туризма, маркетинга, социологии, экономики. Проект разработан архитектурным бюро Wowhaus.

Одним из важных моментов в реставрации комплекса станет создание мест общественного питания, расширение площадей для экспозиций, строительство открытой концертной площадки, а также запуск фонтанов, которые до сегодняшнего дня находятся в нерабочем состоянии.

Об усадьбе

В XVIII веке усадьба принадлежала князьям Голицыным, грандиозное строительство развернулось в конце XVIII века при князе Николае Алексеевиче Голицыне. Начал создаваться дворцово-парковый ансамбль.

Голицын не успел завершить все работы, он скончался, а его вдова продала усадьбу князю Николаю Борисовичу Юсупову. Семья князей Юсуповых владела Архангельским с 1810 по 1917 год. После революции усадьба была национализирована, там был создан музей.

Николай Юсупов создал в усадьбе резиденцию для приема высоких гостей. Туда приезжали императоры, члены императорских семей, как русские, так и зарубежные. В залах он создавал настоящие музеи своей коллекции. Некоторые из этих залов сохранились в практически достоверном виде.

Свое 100-летие музей отметит в 2019 году. К юбилейному году планируются 4 выставки на площадках вне усадьбы. Эти выставки будут проходить, в том числе, совместно с Центральным театральным музеем им. Бахрушина и Государственным музеем изобразительного искусства им. Пушкина.