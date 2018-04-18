Совфед выступил за возвращение прокуратуре контроля за следствием

"По-моему, перезрело время вернуть прокуратуре контроль за следствием. Совет Федерации и все сенаторы поддержат необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием, — сказала глава Совфеда. — Практика доказала и показала, что поторопились тогда, и не все правильные решения были приняты при реформировании. То, что поступает к нам в Совет Федерации, то, что мы знаем из практики вообще, вызывает серьезнейшие вопросы по следствию".

По словам Матвиенко, сенаторы готовы инициировать соответствующий законопроект при согласовании с заинтересованными ведомствами.