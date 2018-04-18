Матвиенко поддержала возвращение прокуратуре контроля над следствием 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента поддерживает инициативу вернуть прокуратуре контроль над следствием. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала", — сказала Матвиенко после выступления в Совфеде генпрокурора России Юрия Чайки.
Она добавила, что Совфед выступит инициатором подобного законопроекта, согласовав его с соответствующими ведомствами.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в России соблюден баланс возможностей следователя и прокурора.