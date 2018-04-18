Матвиенко поддержала возвращение прокуратуре контроля над следствием

Юрия Чайки. "Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала", — сказала Матвиенко после выступления в Совфеде генпрокурора России

Она добавила, что Совфед выступит инициатором подобного законопроекта, согласовав его с соответствующими ведомствами.