Столичные магазины проверят на наличие поддельного алкоголя перед майскими праздниками

В столице проведут рейды по выявлению контрафактного алкоголя в преддверии майских праздников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным, наличие в ассортименте нелегальной продукции, а также правильность соблюдения ограничений при реализации спиртных напитков. Проверки затронут те точки, на которые ранее жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным.

В вечерних рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы . Они продлятся до 1 мая. Всего до праздников предполагается проверить два десятка торговых точек.

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