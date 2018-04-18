Ещё
Столичные магазины проверят на наличие поддельного алкоголя перед майскими праздниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные магазины проверят на наличие поддельного алкоголя перед майскими праздниками 

Москва меняется 22 минуты назад
Фото: Москва меняется
В столице проведут рейды по выявлению контрафактного алкоголя в преддверии майских праздников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным, наличие в ассортименте нелегальной продукции, а также правильность соблюдения ограничений при реализации спиртных напитков. Проверки затронут те точки, на которые ранее жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным.
В вечерних рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Они продлятся до 1 мая. Всего до праздников предполагается проверить два десятка торговых точек.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Столичные магазины проверят на наличие поддельного алкоголя перед майскими праздниками появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Памятник Пушкину в центре столицы помоют во вторник В Москве проходит акция «День добрых дел» Власти Москвы рассматривают еще около 100 стартовых площадок по реновации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии272
США разместили в Греции ядерное оружие294
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда13
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1069
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение