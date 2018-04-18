Свыше 30 компаний из Москвы представят свои разработки на выставке в Ганновере 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свои последние разработки на крупнейшей международной промышленной выставке Hannover Messe 2018 представят 32 высокотехнологичные компании из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в среду в столичном департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.
В частности, в выставке примут участие компании, производящие продукцию по робототехнике, оптике, аддитивным технологиям и программному обеспечению. «Московская делегация продемонстрирует инновационный, промышленный и технологический потенциал столицы, проведет ряд деловых встреч с целью привлечь иностранные компании к локализации производства в Москве, а также стимулировать экспорт московских предприятий в Европу», — сказали в ведомстве.
По словам главы департамента Алексея Фурсина, столичные компании на выставке продемонстрируют более 60 московских разработок, способных конкурировать с мировыми аналогами. «Среди экспонентов будут как начинающие, так и опытные экспортеры. Но все же большинство участников стенда — это малые и средние предприятия, только начинающие осваивать зарубежные рынки, и наша задача — создать для них эффективную бизнес-платформу», — подчеркнул он.
Hannover Messe — крупнейшая в мире промышленная выставка-ярмарка. В этом году она пройдет с 23 по 27 апреля. На выставке выступят канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент немецкой инженерной Федерации Карл Велкер Мартин, президент Мексики Энрике Пенья Ньето.