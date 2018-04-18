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Василий Уткин: комментатор-баритон — это большая редкость
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Василий Уткин: комментатор-баритон — это большая редкость 

РИА Новости 30 минут назад
Известный спортивный телекомментатор и журналист Василий Уткин принял участие в Международном форуме русскоязычных вещателей. В преддверии Чемпионата мира по футболу тема влияния спорта на политическую картину дня стала одной из главных на форуме. Своим опытом, приемами и особенностями ведения спортивных мероприятий в интервью радио Sputnik поделился Василий Уткин.
"У любого языка есть свое своеобразие. Говоря о спортивном аспекте, у русского языка есть две важные особенности в сравнении, к примеру, с английским или испанским. Во-первых, терминология приходит в русский язык извне. Во-вторых, имена и фамилии должны быть не просто прочитаны, но и записаны в соответствии с русским языком, русскими буквами. Существует проблема: оценивать работу комментаторов имеет возможность широкий круг людей, а в чем заключается особенность работы, задача комментария, инструменты работы, понимают далеко не все. Стереотипы спортивного комментария неотделимы от стереотипов восприятия.
Комментарий на английском языке в Великобритании весьма ироничный, на два голоса, где есть комментатор и эксперт. Латиноамериканский комментарий — это темперамент. Американский комментарий подразумевает огромное количество статистики. У русского комментария есть свои особенности, просто совершенно разный уровень, история развития спортивных медиа. Я обречен комментировать размеренно, потому что у меня совершенно не комментаторский голос. Комментаторов-баритонов почти не существует. Комментатор, как правило, тенор. Тенор берет высокие ноты, баритону это делать не органично. Можно, но не в таком объеме, и это не так звучит. Я комментатор-баритон, это большая редкость", — считает Василий Уткин.
Василий Уткин\: комментатор-баритон — это большая редкостьСлушайте полную версию интервью:
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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