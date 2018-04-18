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В НСО собаки покусали двух несовершеннолетних в один день
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В НСО собаки покусали двух несовершеннолетних в один день 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирском районе НСО в поселке Кудряшевский две собаки напали на двух школьниц. Об этом сообщили сегодня «Вести. Новосибирск».
Инцидент произошел вчера, 17 апреля. Одна из пострадавших от укусов собаки девочка попала в больницу со множественными ранами. Другая пострадавшая убежала, напугав псов криками.
Если бы собаки принадлежали владельцам, их бы ждал суд. Но пока не удалось выяснить, чьи они — в поселке их никто не знает.
К слову, скопление бродячих собак или собаки, за которыми никто не присматривает, типичная ситуация для Новосибирска.
«Я живу в частном секторе в Ленинском районе, и одно время часто видела у нас стаи бродячих собак. Чтобы обезопасить себя, консультировалась с кинологом, и постоянно носила по его совету с собой зонтик и маленький баллончик лака для волос. В случае нападения собак эти нехитрые способы защиты помогут спастись от атаки», — говорит Анжелика Валиева.
Другая сибирячка недоумевает, зачем некоторые сердобольные граждане специально прикармливают стаи собак.
«Наша соседка всех кошек и собак тащит к подъезду, — рассказала жительница Кировского района Ольга Будко. — Во дворе бродит круглыми сутками около 7-10 собак. Иногда страшно ребенка отпускать на улицу»
Корреспондент «АиФ-Новосибирск» пообщался с экспертами — кинологами, и узнал, как можно спастись при встрече с агрессивными собаками.
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