В НСО собаки покусали двух несовершеннолетних в один день

В Новосибирском районе НСО в поселке Кудряшевский две собаки напали на двух школьниц. Об этом сообщили сегодня «Вести. Новосибирск».

Инцидент произошел вчера, 17 апреля. Одна из пострадавших от укусов собаки девочка попала в больницу со множественными ранами. Другая пострадавшая убежала, напугав псов криками.

Если бы собаки принадлежали владельцам, их бы ждал суд. Но пока не удалось выяснить, чьи они — в поселке их никто не знает.

К слову, скопление бродячих собак или собаки, за которыми никто не присматривает, типичная ситуация для Новосибирска

«Я живу в частном секторе в Ленинском районе, и одно время часто видела у нас стаи бродячих собак. Чтобы обезопасить себя, консультировалась с кинологом, и постоянно носила по его совету с собой зонтик и маленький баллончик лака для волос. В случае нападения собак эти нехитрые способы защиты помогут спастись от атаки», — говорит Анжелика Валиева.

Другая сибирячка недоумевает, зачем некоторые сердобольные граждане специально прикармливают стаи собак.

«Наша соседка всех кошек и собак тащит к подъезду, — рассказала жительница Кировского района Ольга Будко. — Во дворе бродит круглыми сутками около 7-10 собак. Иногда страшно ребенка отпускать на улицу»