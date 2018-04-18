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В СФ подготовят законопроект о наделении органов прокуратуры правом контролировать следствие
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В СФ подготовят законопроект о наделении органов прокуратуры правом контролировать следствие 

Агентство «Москва» 27 минут назад
В верхней палате парламента планируют подготовить законодательную инициативу о наделении органов прокуратуры полномочиями по контролю за следственными действиями. Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«По-моему, пришло время вернуть прокуратуре контроль за следствием. Мне кажется, что те предложения, которые были высказаны Юрием Яковлевичем (Ю. Чайка, генеральный прокурор России — прим. Агентства «Москва»), их надо реализовывать. Есть наработанные уже предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы», — сказала В. Матвиенко.
По ее словам, наделение прокуратуры полномочиями по контролю за действиями следователей позволит существенно повысить эффективность работы следственных органов.
«Все сенаторы поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием», — добавила парламентарий.
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