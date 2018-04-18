В СФ подготовят законопроект о наделении органов прокуратуры правом контролировать следствие

В верхней палате парламента планируют подготовить законодательную инициативу о наделении органов прокуратуры полномочиями по контролю за следственными действиями. Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

«По-моему, пришло время вернуть прокуратуре контроль за следствием. Мне кажется, что те предложения, которые были высказаны Юрием Яковлевичем ( Ю. Чайка , генеральный прокурор России — прим. Агентства «Москва» ), их надо реализовывать. Есть наработанные уже предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы», — сказала В. Матвиенко.

По ее словам, наделение прокуратуры полномочиями по контролю за действиями следователей позволит существенно повысить эффективность работы следственных органов.

«Все сенаторы поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием», — добавила парламентарий.