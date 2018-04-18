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Рогозин рассказал о решении «проблемы феодализма» в космической отрасли
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Рогозин рассказал о решении «проблемы феодализма» в космической отрасли 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая отрасль РФ избавилась от излишнего дублирования и перешла на универсальные решения в производстве бортовых компьютеров для ракетно-космической техники, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании коллегии Минпромторга.
"У нас была проблема «феодализма» в космической отрасли, когда у нас разные предприятия производили до девяти бортовых машин (компьютеров — ред.), а у американцев всего четыре. Создание механизма главных конструкторов космического приборостроения позволило принимать универсальные решения. Приборостроение это будущее, это интеллект для любого «железа», — сказал он.
По его словам, приборостроение — основное направление для всех отраслей ОПК, которое более всего отвечает требованиям диверсификации производства. Так он прокомментировал проведенный на заседании коллеги Минпромторга опрос, в ходе которого участники выбрали приборостроение основным направлением диверсификации.
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