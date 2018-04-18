Ученики «Роснефть-класса» прошли профессиональные пробы на «РН-Пурнефтегазе»

Традиционные весенние профессиональные пробы прошли 24 ученика «Роснефть-класса» губкинской средней школы №4. Мероприятие, входящее в программу «Планирование профессиональной карьеры», проводится ежегодно, в рамках сотрудничества образовательного учреждения с ООО «РН-Пурнефтегаз».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, с особенностями профессий подрастающих нефтяников познакомили руководители производственных подразделений «РН-Пурнефтегаза». Школьники напрямую задавали вопросы опытным инженерам, рассматривали геологические карты, схемы и компьютерные программы. Также для старшеклассников организовали экскурсии на месторождения и практические задания.

Все 24 учащихся «Роснефть-класса» при желании смогут поступить на целевое обучение в вузы-партнеры нефтяной компании. В этом году «РН-Пурнефтегаз» предоставит места по направлениям «Геология нефти и газа», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».