Ещё
Кабмин внес поправки к законопроекту о гостиничных услугах в многоквартирных домах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Кабмин внес поправки к законопроекту о гостиничных услугах в многоквартирных домах 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесло поправки к законопроекту о предоставлении гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, других средств временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправками к законопроекту предлагается внести в Жилищный кодекс изменения, направленные на регулирование предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении.
В частности, предлагается установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях. Из понятия «средство размещения» в части регулирования гостиничного бизнеса следует исключить категорию объектов жилого фонда, чтобы привести эту сферу в соответствие с действующим жилищным законодательством, считают законодатели.
По мнению парламентариев, жилые помещения должны использоваться строго по назначению — для проживания. Поэтому документ, разработанный депутатами Петром Толстым, Галиной Хованской, Павлом Крашенинниковым и Сергеем Катасоновым, вносит изменение в дефиницию «средство размещения» и указывает на возможность размещения мини-гостиниц только в нежилом фонде.
До этого Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении в стране обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им «звезд». Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России В Костроме спецкомиссия проверит процедуру обрезки деревьев Генпрокуратуре собираются вернуть контроль за следствием
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя93
Япония отказалась от российского алюминия568
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию525
Российским банкам предложили новую систему платежей31
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»68
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение