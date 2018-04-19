Кабмин внес поправки к законопроекту о гостиничных услугах в многоквартирных домах

Правительство России внесло поправки к законопроекту о предоставлении гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, других средств временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправками к законопроекту предлагается внести в Жилищный кодекс изменения, направленные на регулирование предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении.

В частности, предлагается установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях. Из понятия «средство размещения» в части регулирования гостиничного бизнеса следует исключить категорию объектов жилого фонда, чтобы привести эту сферу в соответствие с действующим жилищным законодательством, считают законодатели.

По мнению парламентариев, жилые помещения должны использоваться строго по назначению — для проживания. Поэтому документ, разработанный депутатами Петром Толстым , Галиной Хованской, Павлом Крашенинниковым и Сергеем Катасоновым, вносит изменение в дефиницию «средство размещения» и указывает на возможность размещения мини-гостиниц только в нежилом фонде.