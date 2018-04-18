Глава МИД Австрии: ЕС и России необходимо восстановить утраченное доверие

— Австрия и Россия всегда поддерживали дружеские отношения. Смог ли кризис доверия между ЕС и Россией оказать губительное влияние на тесные связи двух стран?

— Отношения между Австрией и Россией уходят корнями в историю нескольких столетий. Так, в 2014 году мы отметили 525-летний юбилей первых дипломатических контактов между Веной и Москвой, в 2017 году — 500-летний юбилей первой дипломатической миссии австрийского посланника Сигизмунда фон Герберштейна (1486−1566) в Москву. С тех пор многие библиотеки пополнились собраниями, посвященными богатой и изменчивой истории связей Вены, Москвы и Санкт-Петербурга

В результате двух страшных мировых войн XX века, в которых мы противостояли друг другу, мы осознали необходимость ответственного подхода к трагическим страницам в наших отношениях и решились придерживаться прагматичного и конструктивного подхода, который в самые трудные времена оправдал себя наилучшим образом.

— Как вы оцениваете состояние современных австрийско-российских отношений? Можно ли говорить о том, что они находятся на высоком уровне?

— Наши отношения не только многогранны, но и характеризуются хорошими контактами на всех уровнях. Буквально несколько недель назад, 28 февраля 2018 года, президент Владимир Путин принял в Москве федерального канцлера Себастьяна Курца . В 2017 году министр иностранных дел Сергей Лавров совместил свое участие в заседаниях Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене с двусторонними встречами, в частности, с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом 6 декабря.

Кроме того, я с нетерпением жду своего предстоящего визита в Москву 19−20 апреля и встречи с министром иностранных дел Лавровым, на которой мы обсудим возможности дальнейшего углубления наших двусторонних отношений.

— Каковы основные направления нашего двустороннего сотрудничества?

— У наших отношений есть много направлений, которые варьируются в зависимости от повода. На постоянной основе ключевым аспектом является культура. В этом году мы проводим перекрестный Год музыки Австрии и России–2018, в рамках которого в наших странах организованы многочисленные мероприятия классической и современной музыки.

Экономическое сотрудничество отличается особой интенсивностью. Австрийские компании (по итогам 2017 года) инвестировали в Россию €5 млрд, российские компании вложили в Австрию €21 млрд Мы также высоко ценим то, что Россия за пять десятилетий стала надежным поставщиком источников энергии.

К тому же перекрестный Год туризма Австрии и России–2017 привел к увеличению числа туристов в наших странах и при этом развил контакты между людьми.

— Экономические санкции Евросоюза в отношении России были введены в 2014 году, и Австрия присоединилась в ним как страна — участница ЕС. Возможно ли сегодня предположить, что в будущем может последовать режим ослабления санкционного давления, и при каких условиях это может произойти?

— Условием для отмены экономических санкций является полное выполнение Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и единство позиции всех стран — участниц Европейского союза. К сожалению, до настоящего времени не удалось добиться прочного и необратимого прогресса в реализации Минских договоренностей.

Разумеется, санкции препятствуют полному развитию экономической деятельности и сотрудничеству, поэтому я бы приветствовала улучшение политической конъюнктуры.

— Австрия с июля этого года будет председательствовать в Совете Европейского союза . Каковы основные приоритеты австрийского председательства? Какие меры Вена может предпринять, чтобы улучшить отношения между ЕС и Россией?

— Председательство Австрии будет проходить под девизом: «Европа, которая защищает». Безопасность и борьба с нелегальной миграцией будут центральными вызовами наряду с обеспечением благосостояния и конкурентоспособности путем развития цифровых технологий. Стабильность в соседних регионах — приобщение Западных Балкан и Юго-Восточной Европы к ЕС — было и остается традиционным приоритетом для Австрии.

Мы во время председательства в Совете ЕС будем выступать за дальнейшее усиление системы многосторонних отношений в таких международных организациях, как ООН и ОБСЕ. В то же время продолжим отстаивать международное право в соответствии с австрийской традицией.

В этом контексте Австрия ценит сотрудничество с Россией в региональных и международных форумах и российскую поддержку Вены как резиденции международных организаций и места проведения международных конференций.

Мы и дальше продолжим выступать за диалог с Россией, поддержание открытыми каналов для такого диалога и усиления сотрудничества между гражданскими обществами. Это очень важно для восстановления утраченного доверия между ЕС и Россией.

— Согласно информации австрийских СМИ, в начале этого года вы учредили отдел России в австрийском МИД . Почему его создание стало актуальным именно сейчас и кто возглавит этот отдел?

— В рамках комплексной реорганизации в федеральном министерстве по делам Европы, интеграции и внешний сношений помимо отдела КНР и отдела США мы также создали отдел России.

Руководители новых отделов определяются в ходе внутренней конкурсной процедуры на основе определенных критериев. Вследствие этого я назначила своим специальным представителем по делам России доктора Маргот Клестиль-Лёффлер из-за ее профессиональных качеств и многолетнего опыта работы в России. Она с 2009 по 2014 годы была австрийским послом в Москве.

— Австрия не присоединилась к западным мерам в отношении России из-за предполагаемого отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Британским обвинениям в адрес России не хватает полноценных доказательств?

— Применение химического оружия является серьезным нарушением международного права, которое нас беспокоит и не может остаться без внимания. Австрия осудила инцидент с использованием отравляющего газа в Солсбери, от которого серьезно пострадали три человека и были затронуты еще 130, потому что это неприемлемо.

Я с самого начала призывала привлечь Организацию по запрещению химического оружия к расследованию этого страшного преступления в соответствии с нашими усилиями по укреплению международного порядка, основанного на существующих правилах. Я призываю всех участников к активному и конструктивному сотрудничеству.

— Россия и США не исключают возможности проведения встречи на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом . Может ли подобная встреча способствовать нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном? И можете ли вы представить проведение встречи Путина и Трампа в Вене?

— Нормализация отношений между США и Россией была бы очень желательна, потому что это является предпосылкой для решения целого ряда региональных и глобальных проблем. Вена в качестве резиденции более 40 международных организаций, в частности, отделения ООН и штаб-квартиры ОБСЕ, и как столица нейтрального государства, наилучшим образом подходит в качестве платформы для диалога и переговоров и места проведения международных конференций.

— Вы отправитесь 19−20 апреля с визитом в Россию. Это ваш первый визит в Россию? Какие встречи значатся в повестке дня вашего визита и какие достопримечательности вы бы хотели посетить в Москве?

— В качестве министра иностранных дел я впервые посещу Москву и я уже предвкушаю этот визит. В программе визита — переговоры с моим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, посещение правозащитного общества "Мемориал" и открытие Австрийского института в Москве (по изучению немецкого языка и развитию культурного обмена — прим. ТАСС).

Если плотный график позволит, то я бы хотела последовать призыву Михаила Афанасьевича Булгакова «За мной, читатель!» и посетить музей Михаила Булгакова на Большой садовой, чтобы окунуться в чарующий мир Маргариты Николаевны, Воланда, Берлиоза и Кота Бегемота.