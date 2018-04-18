Аварийные тополя рубят в центре Петрозаводска

Всего в течение года в карельской столице снесут 110 деревьев. В сквере 71-й Стрелковой Дивизии, в районе дома №1 по улице Гоголя, в Петрозаводске начался снос аварийных деревьев.

— На данной территории включены в план по сносу 50 аварийных тополей, переросших, имеющих высокую парусность кроны с углом наклона более 50%,

— сообщили в мэрии. С 17 по 30 апреля в рамках муниципального контракта будет удалено 30 деревьев, всего за год — 110 насаждений. В администрации города отметили, что в ноябре-декабре 2017 года был осуществлен первый этап по сносу аварийных деревьев на Гоголя. В настоящее время ведется фрезеровка пней.