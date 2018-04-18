Вернувшийся из Индии хищник поселился рядом с памятником Александру III

В новосибирский парк «Городское начало» вернулся крупный коршун: он нашёл старое гнездо и принялся его чинить.

Хищную птицу с приметным белым пятном на левом боку орнитолог Алексей Яновский видел в парке вчера и сегодня.

«Коршун — я думаю, судя по большим размерам тела, это самка — восседал на ветке недалеко от прошлогоднего гнезда с признаками реставрации: хворостинки новые набросаны по бокам гнезда», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.

Орнитолог предполагает, что это та же самая птица с пятном на боку, которую он видел в парке «Городское начало» в июле и августе прошлого года вместе с коршунёнком и самцом без особых примет.

«Удивительно, что всё-таки вернулась самка через восемь месяцев далёких странствий. А наши коршуны зимуют в Индии . Удивительно, что вернулась к своему гнезду», — добавил учёный.

По его словам, гнездо коршуна находится примерно в 350 метрах от памятника Александру Третьему — его можно заметить с эстакады на Южной площади. Более точное местонахождение дерева орнитолог указывать не стал, пояснив, что опасается вандалов, которые могут найти и разорить гнездо.

«Несколько лет назад такое же гнездо было ближе к Коммунальному мосту, кто-то залез с использованием верхолазного оборудования (гораздо выше было это гнездо), взяли и сбросили», — пояснил Алексей Яновский.