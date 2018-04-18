Специальная рабочая группа разработает стандарты для установки камер контроля скорости

Разработкой стандартов для установки камер контроля скорости займется специально созданная при комитете ГД по транспорту и строительству рабочая группа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Парламентскую газету».

кто-то от субъектов РФ , от уполномоченных органов и представители комитета Госдумы по транспорту

— член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов

В комитете подчеркнули, что подобное начинание вызвано тем, что зачастую за одно и то же нарушение ПДД автомобилисты платят несколько раз.

В декабре прошлого года в Госдуме выступили с инициативой ввести в школах уроки ПДД.