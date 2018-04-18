Специальная рабочая группа разработает стандарты для установки камер контроля скорости 

Разработкой стандартов для установки камер контроля скорости займется специально созданная при комитете ГД по транспорту и строительству рабочая группа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Парламентскую газету».
В рабочую группу войдут представители министерства транспорта, Росавтодора, МВД,
кто-то от субъектов РФ, от уполномоченных органов и представители комитета Госдумы по транспорту
— член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
В комитете подчеркнули, что подобное начинание вызвано тем, что зачастую за одно и то же нарушение ПДД автомобилисты платят несколько раз.
В декабре прошлого года в Госдуме выступили с инициативой ввести в школах уроки ПДД.