Дикий лай и едкий запах: из тесной квартиры тюменской многоэтажки спасли сотню породистых собак

Тюменцы выиграли суд против своей соседки, у которой в двухкомнатной квартире на Пермякова жили более ста собак. Хозяйка животных породы «померанский шпитц» терроризировала весь подъезд в течение четырех лет. Всё это время соседям тюменки приходилось несладко: собаки громко лаяли, потому что постоянно находились дома, и запах от животных разносился по всему подъезду. По данным пресс-службы судебных приставов, собаки жили в антисанитарных условиях, кушали всего два раза в неделю, не гуливались, некоторые из них содержались в переносках.

В итоге из двухкомнатной квартиры в многоэтажке выселили несколько десятков животных и передали лохматых зоозащитникам. По решению суда женщине нельзя содержать в своей квартире более трёх животных.

— Приставы уже не в первый раз приходили по адресу проживания этой женщины, но она дверь не открывала и не предпринимала никаких действий. От такого количества собак страдали её соседи, которым приходилось дышать неприятными запахами и пользоваться берушами по ночам. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

После осмотра ветеринарном животных вакцинируют, а также собаки пройдут курс лечения и реабилитации.