Автомобильному заводу «Чайка-Сервис» — 25 лет!

Юбилей завода — это повод оглянуться назад, вспомнить историю и достижения, вспомнить то, чем можно гордиться. Определяющим фактором становления завода «Чайка-Сервис» стало умение находить свободные ниши на рынке коммерческого транспорта и разрабатывать актуальный продукт высокого качества для комплексного решения задач потребителя.

Так, например, в 2008 году, Автомобильный завод «Чайка-Сервис» стал первым, кто запустил в России изготовление автогидроподъёмников Чайка-Socage, отвечающих современным требованиям. В последующие года «Чайка-Сервис» активно осваивает производство гидроподъемников с высотой от 12 до 100 метров, и выводит на рынок современный и актуальный бренд Чайка-Socage в лидеры по объёму продаж в России.

Изготавливая автогидроподъёмники уже на протяжении 10 лет, завод «Чайка-Сервис» всегда находит новые решения для Отечественного рынка. За минувшие годы разработаны модели, сконструированные специально для российских энергетиков, коммунальных служб, нефтегазовых предприятий и даже авиационно-космической отрасли. Опыт показал, что на рынке нет двух одинаковых клиентов и не всегда стандартные модели могут решить задачи заказчика. Поэтому при наличии особенных запросов и пожеланий возможна адаптация стандартной модели или разработка новой уникальной. Автогидроподъёмники «Чайка-Socage» работают и в Якутии , и на проекте «Ямал СПГ», и на Космодроме «Восточный».

На сегодня автогидроподъёмники Чайка-Socage являются одним из ведущих направлений предприятия. За счёт максимальной локализации сварочных работ и грамотного использования высококачественной гидравлики, завод получает прочные и легкие конструкции, в результате появляется возможность установки, например, подъёмника с высотой 24 метра на ГАЗель NEXT, подъёмника с высотой 28 метров на ГАЗон NEXT или подъёмника с высотой подъёма 44 метра на базу КАМАЗ-43118.

В настоящее время на предприятии в работе находится автогидроподъёмник с высотой подъёма 70 метров. Основание подъёмника проектируется и изготавливается полностью силами завода.

Производственные мощности предприятия позволяют помимо серийного изготовления подъёмников специализироваться заводу на производстве гидроманипуляторов с грузовым моментом от 1 до 200 тонн, эвакуаторов с платформами всех типов, самосвалов, аэродромной и пожарной техники, двухрядных 7-местных и спальных кабин, а также тяжелых эвакуаторов с частичной погрузкой для грузовых автомобилей, которые полностью проектируются и изготавливаются предприятием с использованием качественной европейской гидравлики.

ФСБ, МВД. Автоспецтехника производства АЗ «Чайка-Сервис» работает в сфере коммунального и дорожного хозяйства, на предприятиях энергетической и нефтегазодобывающей, строительной и телекоммуникационных отраслей, МЧС

На сегодняшний день АЗ «Чайка-Сервис» — один из ведущих производителей в нескольких сегментах рынка, это подтверждают многочисленные партнёры компании, среди которых крупнейшие заводы-изготовители шасси: ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ISUZU, Hyundai, Mitsubishi Fuso, Hino, Mercedes и другие.

Ежегодно заводом «Чайка-Сервис» выпускается порядка 1 500 единиц техники самого различного направления. Завод имеет более 80 сервисных станций-партнёров в России и СНГ. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск свыше 2 000 единиц спецтехники в год. Ассортимент моделей превышает 400 единиц. Производственные площади составляют более 50 000 кв. м.

Премиальный дилер Fassi в РФ В 2018 году АЗ «Чайка-Сервис» запускает на отечественный рынок новый продукт — Чайка-Fassi, крано-манипуляторные установки с грузовым моментом до 200 т/м.

В отличии от большинства заводов-доработчиков АЗ «Чайка-Сервис» проверяет все элементы гидросистемы, как на испытательных стендах, так и в составе с автомобилем. Все испытания проходят с необходимым перегрузом в соответствии с требованиями Ростехнадзора . Также любое транспортное средство проходит испытания пробегом на искусственной полосе с препятствиями.

Основная масса конкурентов в этом направлении не проводят испытания после установки, ссылаясь на то, что крано-манипуляторная установка прошла испытания на заводе изготовителе. Впоследствии это приводит к различного рода поломкам и ЧП, что одновременно дискредитирует любого качественного изготовителя. Тогда как «Чайка-Сервис» имеет колоссальный опыт работы в целом со сложной гидравликой, в том числе работающей в условиях крайнего севера.

Остаётся только добавить, что завод «Чайка-Сервис» можно сравнить с ледоколом, который самостоятельно прокладывает свой путь, в то время, как другие просто следуют по уже проторённому и уже изученному пути.