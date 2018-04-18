Лучший проект Ржевского мемориала выберут из девятнадцати работ

Напомним: с 1 октября по 1 декабря прошлого года проходил первый этап конкурса. Жюри, которое возглавили Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и министр культуры РФ Владимир Мединский , оценив представленные 13 проектов, приняло решение продлить конкурс до 1 апреля.

По словам Григория Рапоты, пожелание членов оргкомитета было таково: привлечь к участию в конкурсе скульпторов из Беларуси и стран СНГ. Жюри сошлось также во мнении, что в творческие работы необходимо «добавить души»…

И вот конкурс практически завершен. До конца апреля должно быть принято окончательное решение по победителю. Однако уже известно, что к 13 соискателям из России добавилось 6 новых.

Завершить строительство Мемориала планируется в 2020 году, к 75-летию Великой Победы

Все 19 проектов пока анонимны. Каждому присвоен специальный номер-шифр. Лишь после решения конкурсной комиссии мы узнаем имена авторов лучших работ.

Авторы, чьи проекты будут признаны лучшими, получат денежные премии: первая равна 500 000 рублей, вторая — 250 000, третья — 150 000 рублей.

Завершить строительство Мемориала планируется в 2020 году, приурочив его открытие к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Создание мемориала в основном будет профинансировано из бюджета Союзного государств. Однако, как уточнил Владимир Мединский, после определения победителя Российское военно-историческое общество — организатор конкурса — намерено запустить процедуру сбора средств на строительство мемориала. Чтобы любой желающий мог внести свою лепту.

прямая речь

Ирина Павловская, начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Союзного государства:

— В бюджете 2018 года впервые появился проект Союзного государства — реконструкция Брестской крепости. Долгие годы нам не удавалось разработать и утвердить порядок разработки и реализации проектов Союзного государства. Эта работа была успешно завершена только в прошлом году, и, соответственно, появился первый проект Союзного государства. В бюджете также запланировано финансирование двух новых мероприятий — создание Ржевского мемориала Советскому солдату и музея-усадьбы рода Достоевских в Брестской области.