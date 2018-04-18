В Кремле считают преждевременным комментировать законопроект Госдумы о контрсанкциях 

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».
«Пока идут дискуссии, комментарии от депутатов. На этой стадии я не считаю возможным участвовать в этой дискуссии, пока идёт работа».
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ответных мерах России против США и других стран, присоединившихся к американским санкциям против российских компаний. Авторы законопроекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители четырех парламентских фракций. Документ предлагает дать правительству возможность вводить по распоряжению президента ограничения на ввоз продуктов, алкоголя, табака, лекарств и любых других товаров из США и прочих стран. Помимо этого в законе прописаны предложения об ограничениях для американских граждан и компаний, в том числе в части прав на товарные знаки на территории России.