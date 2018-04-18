Фонд развития моногородов планирует направить 1 млрд руб. на проекты в Кузбассе

БЕЛОВО / Кемеровская область /, 18 апреля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов планирует в 2018 году профинансировать инфраструктурные проекты и выделение займа монотерриториям Кемеровской области на 1 млрд рублей, сообщил журналистам в среду гендиректор фонда Илья Кривогов на заседании «Клуба глав моногородов Кузбасса».

"Мы сейчас договорились с врио губернатора [ Сергеем Цивилевым ] о том, что до конца 2018 года мы должны увидеть в фонде 3-4 новые заявки. У нас в работе [по Кузбассу] я ставлю задачу — около 1 млрд рублей, чтобы заявки поступили", — сказал он.

По его словам, фонд ждет заявки от Новокузнецка (второй по численности город Кузбасса — прим. ТАСС), получившего статус территории опережающего социально-экономического развития. «Новокузнецк — свыше 100 млн рублей на инфраструктуру», — добавил Кривогов. В Фонде развития моногородов ТАСС уточнили, что речь идет о строительстве газопровода, необходимого для расширения производства горно-шахтного оборудования.

Ленинск-Кузнецкий и Кривогов добавил, что также сейчас прорабатываться вопрос о выделении займа в размере около 400-500 млн рублей одному из предприятий моногорода Юрга . «Мы также детально обсудили [с Цивилевым] Прокопьевск Яшкино , мы считаем, что там есть серьезные проекты, которые могут быть поддержаны фондом», — уточнил он.

По его словам, сейчас перед главами моногородов стоит задача привлекать и реализовывать проекты по созданию либо расширению производств, продукция которых востребована за пределами региона. «У нас сейчас, действительно, есть ограничения на потребительский спрос в России , и нужно смотреть на проекты, которые будут работать за пределами Кузбасса, то есть нужно думать о тех проектах, продукция которых продается за пределами города, за пределами региона, а лучше — страны», — добавил Кривогов.

Кемеровская область, где добывается около 60% отечественного угля, занимает первое место по количеству моногородов РФ. Всего в Кузбассе 24 монотерритории, в них проживает 70% населения.