Ещё
Чайка: Бездеятельность контролеров привела к нарушениям в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Чайка: Бездеятельность контролеров привела к нарушениям в «Зимней вишне» 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
«Трагические события в Кемерово показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь „надзорными каникулами“, не исполняли свои прямые обязанности», — заявил он.
"Для недопущения подобных чрезвычайных происшествий действующим законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход к проведению проверочных мероприятий", — напомнил Чайка. «На тех объектах, где с учетом присвоенной категории риска имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо», — добавил он.
По словам главы надзорного ведомства, прокурорам поручено «давать принципиальную оценку фактам бездеятельности контрольных служб, особенно в тех сферах, где высока опасность возникновения чрезвычайных ситуаций».
Российская Газета: последние новости
Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей Сенаторы предложили изменить правила контроля за строительством Новым мэром Калининграда стал депутат Госдумы РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии274
США разместили в Греции ядерное оружие304
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда14
Засосало насмерть59
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1059
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение