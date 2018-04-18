Чайка: Бездеятельность контролеров привела к нарушениям в «Зимней вишне»

«Трагические события в Кемерово показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь „надзорными каникулами“, не исполняли свои прямые обязанности», — заявил он.

"Для недопущения подобных чрезвычайных происшествий действующим законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход к проведению проверочных мероприятий", — напомнил Чайка. «На тех объектах, где с учетом присвоенной категории риска имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо», — добавил он.

По словам главы надзорного ведомства, прокурорам поручено «давать принципиальную оценку фактам бездеятельности контрольных служб, особенно в тех сферах, где высока опасность возникновения чрезвычайных ситуаций».