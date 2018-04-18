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Booking.com завлекал туристов в Нижний Новгород фотографией не того Кремля
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Booking.com завлекал туристов в Нижний Новгород фотографией не того Кремля 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
— Не, ну обидно же! Booking.com упорно завлекает всех в Нижний Новгород с помощью фото Новгородского Кремля. В их техподдержку я уже об этом писала, но ответа не дождалась. Что им, официальное письмо от Гильдии настрочить, что ли? — возмутилась Надежда Филиппова в группе «Нижегородская гильдия экскурсоводов» в Facebook.
Корреспондент NN.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в PR-службу сервиса по бронированию отелей. Сегодня нам сообщили, что ошибка устранена.
На карте неправильную фотографию тоже убрали.
Путаница возникает не в первые. Несколько лет назад Нижегородский кремль напечатали на проездных в Великом Новгороде. А до этого на плакате ЧМ-2018 Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.
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