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Омичи угрожают друг другу из-за мест на парковке
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Омичи угрожают друг другу из-за мест на парковке 

АиФ-Омск 40 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Горожане сообщают об этом в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».
Так, житель микрорайона «Амурский-2» обнаружил на лобовом стекле своего автомобиля письмо с угрозами. Кто-то оказался недоволен тем, как мужчина припарковался, якобы он занял чужое место.
«Еще раз поставишь свою машину на мое место — больше не увидишь ее!» — говорится в записке.
Омич, которому предназначалось данное послание, возмутился и опубликовал пост в соцсетях. Он хочет лично встретиться с автором записки и разобраться с проблемой.
Отметим, что горожане также возмущены данным посланием. Омичи недоумевают, в чем может быть проблема, ведь за каждым владельцем квартиры в микрорайоне одно парковочное место. Жители Омска предположили, что автор послания просто облюбовал определённое парковочное место.
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