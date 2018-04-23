Омичи угрожают друг другу из-за мест на парковке

Горожане сообщают об этом в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».

Так, житель микрорайона «Амурский-2» обнаружил на лобовом стекле своего автомобиля письмо с угрозами. Кто-то оказался недоволен тем, как мужчина припарковался, якобы он занял чужое место.

«Еще раз поставишь свою машину на мое место — больше не увидишь ее!» — говорится в записке.

Омич, которому предназначалось данное послание, возмутился и опубликовал пост в соцсетях. Он хочет лично встретиться с автором записки и разобраться с проблемой.