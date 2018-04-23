Омичи угрожают друг другу из-за мест на парковке 

Горожане сообщают об этом в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».
Так, житель микрорайона «Амурский-2» обнаружил на лобовом стекле своего автомобиля письмо с угрозами. Кто-то оказался недоволен тем, как мужчина припарковался, якобы он занял чужое место.
«Еще раз поставишь свою машину на мое место — больше не увидишь ее!» — говорится в записке.
Омич, которому предназначалось данное послание, возмутился и опубликовал пост в соцсетях. Он хочет лично встретиться с автором записки и разобраться с проблемой.
Отметим, что горожане также возмущены данным посланием. Омичи недоумевают, в чем может быть проблема, ведь за каждым владельцем квартиры в микрорайоне одно парковочное место. Жители Омска предположили, что автор послания просто облюбовал определённое парковочное место.