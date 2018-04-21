Омичи активно поддержали общегородской субботник

Несмотря на ветреную погоду, в Омске с раннего утра проводится генеральная уборка города. Любимые места отдыха горожан, парки и скверы — вот те места, куда омичи вышли в первую очередь.

В парке «Зелёный остров», например, прошла молодёжная опен-эйр уборка, в Совесткий пришли жители окрестных домов и предприятий, расположенных в округе, на бульваре Победы трудились ветераны и руководители города.

По данным городской администрации, порядка 75 тысяч омичей трудились на благо города.

«Из 75 тысяч человек, которые вышли сегодня на субботник, 24 тысячи — это школьники и студенты, — говорит начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик. — Совместными усилиями уже убрано и вывезено более 8 тысяч кубометров мусора. Такой объём стал возможен благодаря активной работе техники, в том числе привлеченной. Сейчас, например, по городу в целом задействовано 1087 единиц техники».

Теперь основная задача — вывезти мусор. Мэрия обещала это сделать в течение 3-5 дней.