Ещё
Омичи активно поддержали общегородской субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичи активно поддержали общегородской субботник 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Несмотря на ветреную погоду, в Омске с раннего утра проводится генеральная уборка города. Любимые места отдыха горожан, парки и скверы — вот те места, куда омичи вышли в первую очередь.
В парке «Зелёный остров», например, прошла молодёжная опен-эйр уборка, в Совесткий пришли жители окрестных домов и предприятий, расположенных в округе, на бульваре Победы трудились ветераны и руководители города.
По данным городской администрации, порядка 75 тысяч омичей трудились на благо города.
«Из 75 тысяч человек, которые вышли сегодня на субботник, 24 тысячи — это школьники и студенты, — говорит начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик. — Совместными усилиями уже убрано и вывезено более 8 тысяч кубометров мусора. Такой объём стал возможен благодаря активной работе техники, в том числе привлеченной. Сейчас, например, по городу в целом задействовано 1087 единиц техники».
Теперь основная задача — вывезти мусор. Мэрия обещала это сделать в течение 3-5 дней.
АиФ-Омск: последние новости
Как сэкономить при плате за природный газ? В Сколково предложили ловить «чёрных лесорубов» в Омской области из космоса В Омске состоится финал международного конкурса скрипачей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина91
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак150
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение