Стало известно, по каким улицам автобусы будут объезжать зону ограничения движения во время ЧМ

Во время чемпионата мира по футболу схему движения общественного транспорта в центре Самары изменят. Это связано с перекрытием дорог в районе площади Куйбышева, где будет работать фанзона.

— В дни между матчами чемпионата автобусы, которые курсируют по улицам Молодогвардейской и Куйбышева, пустят по улице Арцыбушевской и Волжскому проспекту. Когда в городе будут проходить игры, весь транспорт будет следовать по Арцыбушевской, — рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

По его словам, сокращение количества рейсов, автобусов и маршрутов не планируется.

— Транспорт будет работать в обычном режиме. Но опять же просьба ко всем. Если кому-то что-то надо в зоне ограничения — прогуляйтесь около полукилометра. Думаю, никто не откажется посмотреть, как ликуют болельщики, — считает Юрий Тапилин.

Посмотреть схему перекрытия дорог и узнать, через какие КПП будут пропускать к домам местных жителей, можно в инструкции 63.ru.