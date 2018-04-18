Самарцы, живущие рядом с фанзоной ЧМ, будут ездить домой через КПП 

Автомобильные пропуска, которые будут выдавать жителям центра Самары на время ЧМ, от подделок защитят специальной голограммой. Об этом сообщил глава департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
— Территория вокруг площади Куйбышева, на которой будут действовать ограничения для автомобильного транспорта, разделена на зоны. Каждая обозначена цветом. Жители домов, которые попадают в эти зоны, получат пропуска разного цвета: в соответствии с цветом зоны, — рассказал Юрий Тапилин.
Пропуска не именные. Напечатают их с запасом — около 12 тысяч штук.
Проехать на территорию той или иной зоны самарцы смогут через контрольно-пропускные пункты. Здесь будут работать сотрудники частных охранных предприятий.
— За 4 часа до матча и 4 часа после стражи порядка никого не будут пропускать в зону. Это связано с требованиями безопасности, — пояснил Юрий Тапилин.
Владельцам пропусков для удобства рекомендуют прикреплять документ на лобовое стекло автомобиля.
63.ru публиковал подробную инструкцию о том, как получить такой автопропуск. Ограничения касаются жителей Ленинского и Самарского районов.