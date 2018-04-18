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Самарцы, живущие рядом с фанзоной ЧМ, будут ездить домой через КПП
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Самарцы, живущие рядом с фанзоной ЧМ, будут ездить домой через КПП 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
Автомобильные пропуска, которые будут выдавать жителям центра Самары на время ЧМ, от подделок защитят специальной голограммой. Об этом сообщил глава департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
— Территория вокруг площади Куйбышева, на которой будут действовать ограничения для автомобильного транспорта, разделена на зоны. Каждая обозначена цветом. Жители домов, которые попадают в эти зоны, получат пропуска разного цвета: в соответствии с цветом зоны, — рассказал Юрий Тапилин.
Пропуска не именные. Напечатают их с запасом — около 12 тысяч штук.
Проехать на территорию той или иной зоны самарцы смогут через контрольно-пропускные пункты. Здесь будут работать сотрудники частных охранных предприятий.
— За 4 часа до матча и 4 часа после стражи порядка никого не будут пропускать в зону. Это связано с требованиями безопасности, — пояснил Юрий Тапилин.
Владельцам пропусков для удобства рекомендуют прикреплять документ на лобовое стекло автомобиля.
63.ru публиковал подробную инструкцию о том, как получить такой автопропуск. Ограничения касаются жителей Ленинского и Самарского районов.
В Самаре пройдут шесть матчей мундиаля: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня), Сенегал — Колумбия (28 июня), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).
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