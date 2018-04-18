Полтора миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике 14 апреля

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Полтора миллиона жителей Москвы приняли участие в городском субботнике 14 апреля. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Первый субботник 14 апреля показал, что москвичи с великим удовлетворением относятся к тому, что надо уважать свой город, на приведение в порядок территорий вышли 1,5 миллиона москвичей. Здесь проявили активности работники городских систем управления, жители всех возрастов, школьники, студенты, люди старшего поколения", — сказал он.

Бирюков напомнил, что 1 апреля 2018 года в столице стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В рамках месячника запланирована уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений. "50% запланированных работ уже выполнено", — отметил глава комплекса городского хозяйства.