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Полтора миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике 14 апреля
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Полтора миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике 14 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Полтора миллиона жителей Москвы приняли участие в городском субботнике 14 апреля. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Первый субботник 14 апреля показал, что москвичи с великим удовлетворением относятся к тому, что надо уважать свой город, на приведение в порядок территорий вышли 1,5 миллиона москвичей. Здесь проявили активности работники городских систем управления, жители всех возрастов, школьники, студенты, люди старшего поколения", — сказал он.
Бирюков напомнил, что 1 апреля 2018 года в столице стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В рамках месячника запланирована уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений. "50% запланированных работ уже выполнено", — отметил глава комплекса городского хозяйства.
Следующий субботник запланирован в Москве на 21 апреля. К участию приглашены представителей трудовых коллективов, общественность, молодежь. По словам Бирюкова, в 2017 году в городских субботниках приняли участие порядка 2,5 млн жителей и гостей столицы (примерно 20%). В этом году власти Москвы ожидают не меньшее количество участников.
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