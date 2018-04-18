Заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Китайского общества Красного Креста Чэнь Чжу встретился с председателем Общества Красного Полумесяца Ирака

Багдад, 18 апреля / Синьхуа / — Находящийся в Багдаде с визитом заместитель председателя Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца /МФКК и КП/, заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Китайского общества Красного Креста /КОКК/ Чэнь Чжу во вторник встретился с председателем Общества Красного Полумесяца Ирака Аббасом Ясином. Стороны обменялись мнениями по укреплению гуманитарного сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

Чэнь Чжу в среду будет присутствовать на заседании МФКК и КП по региону Среднего Востока и Северной Африки.

Чэнь Чжу на встрече заявил, что КОКК намерено в рамках МФКК и КП передать в дар Ираку мобильный госпиталь, комплекты питания для матери и ребенка, протезы, а также оказать помощь в улучшении лечебно-санитарных условий и повышении уровня оказания медицинских услуг в стране.

После встречи Чэнь Чжу проинспектировал больницу Общества Красного Полумесяца Ирака и пообщался с медработниками. —0—