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Заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Китайского общества Красного Креста Чэнь Чжу встретился с председателем Общества Красного Полумесяца Ирака
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Заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Китайского общества Красного Креста Чэнь Чжу встретился с председателем Общества Красного Полумесяца Ирака 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Багдад, 18 апреля /Синьхуа/ — Находящийся в Багдаде с визитом заместитель председателя Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца /МФКК и КП/, заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Китайского общества Красного Креста /КОКК/ Чэнь Чжу во вторник встретился с председателем Общества Красного Полумесяца Ирака Аббасом Ясином. Стороны обменялись мнениями по укреплению гуманитарного сотрудничества в рамках «Пояса и пути».
Чэнь Чжу в среду будет присутствовать на заседании МФКК и КП по региону Среднего Востока и Северной Африки.
Чэнь Чжу на встрече заявил, что КОКК намерено в рамках МФКК и КП передать в дар Ираку мобильный госпиталь, комплекты питания для матери и ребенка, протезы, а также оказать помощь в улучшении лечебно-санитарных условий и повышении уровня оказания медицинских услуг в стране.
После встречи Чэнь Чжу проинспектировал больницу Общества Красного Полумесяца Ирака и пообщался с медработниками. —0—
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