Прикамские химики выпустили учебно-познавательный «Как это работает»

В филиале «Азот» холдинга «УРАЛХИМ» представили информационно-познавательный проект «Как это сделано». Он состоит из восьми видеороликов, объясняющих, как работают основные подразделения завода.

Каждый из сюжетов наглядно демонстрирует, что происходит внутри каждого агрегата цеха на всех стадиях производства — от поступления в цех сырья до получения готовой продукции. Таким образом можно увидеть, как на «Азоте» получают главный продукт предприятия — аммиак (на примере цеха крупнотоннажного агрегата аммиака 2 №1Б), удобрения — карбамид (в цехе карбамида), гранулированную селитру (в цехе гранулированной аммиачной селитры №3А) и натриевую селитру (в цехе нитрит-нитратных солей), а также гранулированные амины (в цехе высших алифатических аминов) и слабую азотную кислоту (на примере цеха слабой азотной кислоты отделения А). Отдельные видеоролики рассказывают о работе биологических очистных сооружений, а также представляют работу филиала «Азот» в целом.

Посмотрев сюжеты, можно получить ответы на вопросы, как взаимосвязаны подразделения предприятия, продукты каких цехов служат полуфабрикатами для продукции филиала. Кроме того, в роликах представлена 3D-модель всей территории предприятия.

«В филиале «Азот» нет рудников и шахт, но есть десятки аппаратов и агрегатов, в которых протекают сложнейшие и удивительные химические реакции в промышленных масштабах, — рассказывает Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала по связям с общественностью. — В агрегатах — высота некоторых достигает более ста метров — сочетается химия и физика, создаются основные продукты предприятия. Каждый ролик — небольшое промышленное кино с индивидуальным сюжетом, в котором раскрывается секрет производства того или иного продукта. Благодаря сочетанию видео и компьютерной графики зритель сможет увидеть, как в гигантских агрегатах идет химическая реакция — непрерывный процесс, в результате которого будет получен готовый продукт, который ждут покупатели по всему миру. Ролики про работу каждого из производств будут транслироваться в нашем учебном центре, где есть возможность их прокомментировать и компетентно ответить на возникающие вопросы. Видео о деятельности всего предприятия можно будет увидеть в паблике корпоративного телевидения «Азот-ТВ».