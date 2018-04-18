Решение по строительству атомного ледокола «Лидер» примут в ближайшее время

"Мы перешли к воссозданию нашего ледокольного флота, и уже теперь замахнулись на создание ледоколов класса «Лидер». Решение по ним вынашивается и скоро будет принято", — сказал он на коллегии Минпромторга

Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг» ( Санкт-Петербург ). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.