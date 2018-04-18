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Решение по строительству атомного ледокола «Лидер» примут в ближайшее время
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Решение по строительству атомного ледокола «Лидер» примут в ближайшее время 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Решение о начале строительства первого атомохода (атомного ледокола) «Лидер» будет принято в ближайшее время, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Мы перешли к воссозданию нашего ледокольного флота, и уже теперь замахнулись на создание ледоколов класса «Лидер». Решение по ним вынашивается и скоро будет принято", — сказал он на коллегии Минпромторга.
Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.
Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.
В декабре этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов «Лидер». Мантуров тогда отметил, что совместно с Росатомом идет поиск внебюджетных источников в части строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов «Лидер» банков и других внебюджетных источников.
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