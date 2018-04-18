ЧМК освоил производство двух новых профилей металлопроката для рынка Европы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал производство двух новых видов фасонного проката — широкополочной балки. Потребителями продукции станут европейские заводы металлоконструкций и строительные предприятия.

Новые профилеразмеры металлопроката — широкополочную балку HEA220 и HEB220 — начали выпускать на рельсобалочном стане ЧМК. Продукция ориентирована на строительный рынок Европейского союза и широко применяется в изготовлении металлоконструкций и строительстве разнообразных сооружений.

Балочные профили изготовлены в соответствии с техническими требованиями европейского стандарта DIN EN 10025-2. Первая партия новой продукции будет отгружена до конца апреля. Предполагаемый объем поставок в 2018 году — до 5 тыс. тонн.

Фасонный прокат на ЧМК производят с 2013 года с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день комбинат освоил производство более 50 профилей фасонного проката, а также 4 типа рельсов. На стане применяются передовые технологии прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества.

«Освоение производства новых профилей по европейскому стандарту укрепит позиции ЧМК на рынке Евросоюза. Сегодня для строительной и железнодорожной отраслей Европы мы производим 17 видов балки и рельсов», — отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.