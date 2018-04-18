В Праге запретят передвигаться на велосипеде по центру города

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . В конце апреля начнет действовать закон, запрещающий езду на велосипеде в некоторых районах исторического центра Праги в дневное время, сообщает портал Ctska televise.

Запрет будет распространяться на езду по Вацлавской и Староместской площадям, площади Республики и в районе Старе Место с 10 до 17 часов. Власти объясняют свое решение стремлением обеспечить безопасность пешеходов.

Также власти города заявляют о возможном ограничении передвижения на электроскутерах, которые получили широкое распространение после запрета сигвейев.