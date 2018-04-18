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В Праге запретят передвигаться на велосипеде по центру города
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В Праге запретят передвигаться на велосипеде по центру города 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В конце апреля начнет действовать закон, запрещающий езду на велосипеде в некоторых районах исторического центра Праги в дневное время, сообщает портал Ctska televise.
Запрет будет распространяться на езду по Вацлавской и Староместской площадям, площади Республики и в районе Старе Место с 10 до 17 часов. Власти объясняют свое решение стремлением обеспечить безопасность пешеходов.
Также власти города заявляют о возможном ограничении передвижения на электроскутерах, которые получили широкое распространение после запрета сигвейев.
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