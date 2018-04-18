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Овны, Козероги и Раки доставляют больше всего хлопот судебным приставам
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Овны, Козероги и Раки доставляют больше всего хлопот судебным приставам 

Legal.Report 44 минуты назад
Фото: Legal.Report
Обратиться к помощи астрологии для решения проблем со взысканием задолженности решили судебные приставы Специалистами Управлении ФССП по Бурятии составлен «гороскоп должников», позволивший определить знаки Зодиака, под которыми родились самые финансово недисциплинированные граждане. Для этого в ведомстве проанализировали базы данных за несколько лет и сопоставили даты рождений множества физических лиц.
Выяснилось, что хуже всех несут бремя финансовых обязательств граждане, родившиеся под знаком Овна. Также очень не любят вовремя отдавать долги Козероги и Раки, чуть более благонадежными посчитали Тельцов, Рыб и Близнецов, хотя и они не особо спешат расплачиваться по счетам.
Как относительно «благочестивые» в этом плане судебными приставами определены Водолеи, Львы и Девы — их поставили ближе к концу более чем оригинального антирейтинга. Самыми же ответственными в денежных вопросах названы Стрельцы, Скорпионы и Весы — рожденные под этими созвездиями люди «умеют считать денежные средства и серьезно относятся к своим расходам и доходам», отмечают в ведомстве.
Как сообщила начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Бурятия Елена Дворникова, такой нестандартный подход приставы решили применить для привлечения внимания к всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Ее ФССП намеревается провести 25 апреля в местах массового скопления граждан. Россиян завлекают на мероприятие, в частности, обещая бесплатное мобильное приложение для онлайн-мониторинга задолженностей.
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