Овны, Козероги и Раки доставляют больше всего хлопот судебным приставам

Обратиться к помощи астрологии для решения проблем со взысканием задолженности решили судебные приставы Специалистами Управлении ФССП по Бурятии составлен «гороскоп должников», позволивший определить знаки Зодиака, под которыми родились самые финансово недисциплинированные граждане. Для этого в ведомстве проанализировали базы данных за несколько лет и сопоставили даты рождений множества физических лиц.

Выяснилось, что хуже всех несут бремя финансовых обязательств граждане, родившиеся под знаком Овна. Также очень не любят вовремя отдавать долги Козероги и Раки, чуть более благонадежными посчитали Тельцов, Рыб и Близнецов, хотя и они не особо спешат расплачиваться по счетам.

Как относительно «благочестивые» в этом плане судебными приставами определены Водолеи, Львы и Девы — их поставили ближе к концу более чем оригинального антирейтинга. Самыми же ответственными в денежных вопросах названы Стрельцы, Скорпионы и Весы — рожденные под этими созвездиями люди «умеют считать денежные средства и серьезно относятся к своим расходам и доходам», отмечают в ведомстве.