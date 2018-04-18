Уехавший на заработки нижегородец найден погибшим

Житель Балахны, уехавший на заработки в Ковернино еще зимой, найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

27-летнего Владимира Цихоцкого разыскивали почти три месяца. Последний раз молодого человека видели 23 января, и с тех пор родственники не получали о нем никаких известий.

Вечером в минувший вторник, 17 апреля, волонтеры принесли соболезнования родным и близким погибшего и объявили о прекращении поисков.

Напомним, 26-летняя Анна Прахова ушла на работу в Нижегородской области и пропала без вести.

Фото: ПСО «Волонтер»