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Пассажирку терпящего бедствие самолета засосало в иллюминатор
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Пассажирку терпящего бедствие самолета засосало в иллюминатор 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
В небе над США пассажирку терпящего бедствие самолета американской авиакомпании Southwest Airlines засосало в разбитый иллюминатор. Об этом сообщает информационный портал Sky News.
Дженнифер Риордан (Jennifer Riordan) летела в командировку из Нью-Йорка в Даллас. Она сидела у окна, и, как только двигатель взорвался, его осколки разбили стекло, женщину наполовину вытянуло наружу из-за разницы в давлении. Другие пассажиры немедленно пришли к ней на помощь: затащить ее обратно в салон смогли только два взрослых мужчины. Они также сделали ей искусственное дыхание.
Пассажиров самолета попросили занять места, пристегнуться и надеть кислородные маски. Один из них начал вести прямую трансляцию из авиалайнера.
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Риордан скончалась по пути в больницу, еще семь пассажиров отделались ссадинами и ушибами. Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.
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