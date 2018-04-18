Кутепов рассказал о преимуществах участия малого бизнеса в создании производств в колониях

Комментируя положения ФЦП, сенатор обратил внимание на актуальность вопроса привлечения к колониям финансирования со стороны частного бизнеса для повышения уровня гуманизации содержания под стражей

«Руководители и сотрудники УФСИН и прежде были озабочены тем, как … максимально использовать те производственные мощности, которые находятся у многих на балансе, — цитирует парламентария его пресс-служба. — Дело в том, что в колониях существуют проблемы в области размещения заказов на производимую своими силами продукцию. Решением этих вопросов могут быть предложения бизнесу осваивать на своей территории массовые виды продукции с долгосрочным жизненным циклом с гарантий ее закупок».

В этой связи Кутепов отметил важность запланированного на 19 апреля первого семинара на территории колонии под Петербургом , с участием представителей УФСИН и малого и среднего бизнеса.

«В рамках встречи для участников будет организована экскурсия с посещение собственного производства мебельной продукции, производственных участков колонии, участка совместного производства по переработке рыбы», — уточнил глава Комитета палаты регионов по Регламенту.

По словам законодателя, представителям малого и среднего бизнеса важно знать о производственных возможностях и преимуществах сотрудничества с учреждениями УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области , что поможет установить взаимовыгодное сотрудничество между предпринимателями и структурами ФСИН.

«Мы надеемся, это благотворно скажется на всех участниках этого сотрудничества: заключённые смогут работать и получать за свою работу заработную плату, колония сможет реализовывать товар и обустраивать территорию, малый бизнес — иметь производственные мощности на выгодных условиях и гарантированный рынок сбыта», — резюмировал Андрей Кутепов.

Ранее стало известно, что Правительство планирует направить на Федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» почти 55 млрд рублей. Благодаря выделенным средствам будут улучшены условия содержания под стражей, в том числе, в следственных изоляторах временного содержания (СИЗО).

В новой редакции документа сказано, что для приведения условий содержания заключённых в России к международным стандартам, необходимо построить 11 новых СИЗО на 11 тысяч человек, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысяч мест, реконструировать около 100 вспомогательных объектов.

Кроме того, предполагается создать свыше восьми тысяч мест в различного типа колониях и 11 домов ребёнка при них.