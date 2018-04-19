Кутепов призвал предпринимателей задействовать производственные мощности российских колоний

Тем более что в этом году служба исполнения наказаний лишилась половины финансирования, а значит, теперь ей придется зарабатывать деньги самой. Собственно, для этого Кутепов и привел бизнес: чтобы предприниматели оценили плюсы и минусы сотрудничества с тюрьмами.

Замначальника колонии Михаил Шишкин , разумеется, упирал на преимущества: «Рабочая сила получается дешевая, осужденные получают один МРОТ в месяц. Конечно, зависит от выработки, кто сделал 70 процентов плана, получит и 70 процентов МРОТ. Кто сделал больше, получит больше. Так что у нас кто-то зарабатывает 10 тысяч, а кто-то 25».

Предприниматели обрадовались: на свободе, да еще и в Петербурге за такие деньги работников найти сложно.

«Кроме того у нас готовые цеха, они теплые, подключены к электрическим мощностям, так что этих затрат уже не будет», — продолжал Шишкин.

Сенаторов и бизнесменов завели в цех, где делают тару для яиц — знакомые всем картонные палетты. Рядом заключенные раскладывали по коробкам уже готовые стаканчики для ресторанов фаст-фуд. В соседнем цеху отбывающие наказание потрошили скумбрию.

«Да, запах тут специфический, — усмехнулся Шишкин. — Но осужденные рвутся именно на это производство: на воле с этой специальностью можно 80 тысяч зарабатывать, там найти филеровщика, который два года стоял и разделывал рыбу, невозможно. После освобождения эти люди нарасхват».

В углу цеха без дела простаивал американский автомат для разделки рыбы: бизнесмены его привезли, но он оказался не нужен, ведь рабочая сила в тюрьме сверхдешевая, а полсотни заключенных по производительности переплюнут любой автомат.

В отдельном зале хозяева собрали все образцы продукции — и не только своей, но и остальных колоний Петербурга и Ленобласти : полиэтиленовые пакеты и краски, спецодежда и сумки, мангалы и коптильни, мойки для кухни и провода, тротуарная плитка и больничные бахилы. Были и традиционные для мест заключения художественные промыслы — декоративные нарды, деревянные панно.

«На мебель обратите внимание, — показал замначальника колонии. — У нас делают шкафы, стулья, диваны, кровати — что угодно. Когда построили новые «Кресты» в Колпино , мы туда поставляли всю мебель. И в здание областного суда тоже. Но наша фишка — театральные кресла. Они много где стоят, а в Москве — в театре Геннадия Хазанова ».

Предприниматели тут же принялись расспрашивать начальников колоний, стали осматривать продукцию и прикидывать выгоды.

«Я по другому представлял себе и колонию, и уровень производства, — признался Игорь Фомин. — Я удивлен».

«Производство, которое мы сегодня видим, достаточно высокого уровня, — поделился впечатлениями Андрей Кутепов. — Почти 90 процентов людей, содержащихся здесь, работают каждый день. Понятно, что с выходными и в полном соответствии с трудовым законодательством, это отслеживается. Они получают зарплату, хотя и с определенными вычетами, размер которых мы еще будем обсуждать. Сейчас они достигают 75 процентов, но есть предложения понизить их до 50, чтобы был стимул работать. Мы бы хотели, чтобы предпринимателей, открывающих производство в местах лишения свободы, становилось больше, тогда все будут заняты трудом — и плохие мысли не будут лезть в голову».