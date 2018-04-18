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Многовековые деревья в Северной Осетии определят в охранную зону
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Многовековые деревья в Северной Осетии определят в охранную зону 

ТАСС 46 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 апреля. /ТАСС/. Охранную зону для четырех многовековых деревьев определят в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минприроды республики.
"Специалисты центра древесных экспертиз «Здоровый лес» из Москвы проведут полную диагностику состояния старовозрастных деревьев. Для них будет разработан комплекс оздоровительных мероприятий, в том числе планируется определить охранную зону", — сказал собеседник агентства.
Мероприятия проходят в рамках всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». В 2015 году четырем многовековым дубам республики присвоили статус — «Дерево — памятник живой природы» всероссийского значения.
Один из них — 500-летний дуб в городе Ардон, посвященный одному из божеств осетинского пантеона небожителей — Аларды. Местные жители приходили к этому дереву с приношениями во время эпидемии оспы. Высота дуба — почти 20 м, диаметр ствола — 1 м 91 см.
Еще одним дубом-памятником является Даргкох — дуб в возрасте не менее 200 лет с обхватом ствола — 4 м 55 см по периферии, его высота — около 30 м. Крона состоит из восьми стволов, дуб отличается длинными корнями, поэтому он устойчив к бурям.
Еще одна липа растет в селении Кадгарон. Ее возраст — более 200 лет, при длине в 5 м видимая часть корней имеет в обхвате до 10 м. Корневая система удерживает ее от ураганных ветров.
О программе
Специалисты изучат все четыре дерева, а также дополнительно осмотрят без детального обследования еще два охраняемых дерева Северной Осетии — гинкго и бука, произрастающие во Владикавказе.
Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» организована Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ по инициативе НПСА «Здоровый лес» совместно с Московским государственным университетом леса и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства. В ходе реализации программы создается национальный реестр уникальных старовозрастных деревьев, издадут подарочный фотоальбом с описанием исторических деревьев России и мест их произрастания.
Как отмечают специалисты, программа дает мощный импульс к изучению природы, истории, культуры и традиций российских регионов. Дерево-памятник — это дополнительный способ привлечь внимание к региону, его национальным обычаям и обрядам, показать насколько разнообразна культура разных национальностей, их обычаи и традиции, продемонстрировать уникальность народов, населяющих Россию.
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