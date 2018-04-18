Ярмарка «Сад‐огород» откроется в Истре

Владимир Посаженников. Сезонная ярмарка «Сад-огород» пройдет с 20 по 26 апреля в Истре — первая в этом году подобного рода. Об этом заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области

На ярмарке в широком ассортименте будут представлены товары сельхозназначения: посадочный материал, луковичные растения, саженцы, инструменты для обработки земли, всевозможные приспособления для дачных участков, товары бытового назначения для загородных домов (посуда, интерьерные товары), резиновая обувь для дачи, плетеная мебель, детские книги, продукты питания, фермерская продукция и многое другое

— Владимир Посаженников.

Также министр сообщил, что на ярмарке будет организовано 100 торговых мест. Кроме того, 21 апреля с 12:00 до 15:00 пройдут конкурсные мероприятия для садоводов-любителей

с вручением призов.

Ранее «360» писал, что ярмарка «Товары регионов России» открылась в Коломенском городском округе Московской области. Все желающие смогут посетить ее до 22 апреля.