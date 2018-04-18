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Первая ярмарка «Сад‑огород» откроется в Истре 26 апреля
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Первая ярмарка «Сад‑огород» откроется в Истре 26 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 20 по 26 апреля в Истре около ТК «Истра Сити» пройдет сезонная ярмарка «Сад-огород», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области
«В Московской области начинаются сезонные ярмарки, приуроченные к началу дачного сезона, первая ярмарка подобного рода пройдет в Истре. Всего на ярмарке будет организовано 100 торговых мест. Кроме того, в рамках работы ярмарки планируется проведение мастер-классов, где гостей мероприятия научат пользоваться дачными инструментами», — сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
На ярмарке в широком ассортименте будут представлены товары сельхозназначения: посадочный материал, луковичные растения, саженцы, инструменты для обработки земли, всевозможные приспособления для дачных участков, товары бытового назначения для загородных домов.
Кроме того, 21 апреля с 12:00 до 15:00 пройдут конкурсы для садоводов-любителей с вручением призов, музыкальные конкурсы и викторины.
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