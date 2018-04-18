Business Insider: Илон Маск разрешил сотрудникам Tesla уходить со скучных совещаний и бросать трубку

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Из-за проблем с производством Model 3 на фабрике Tesla введены новые правила. В частности, сотрудники могут сами решать, стоит ли им находиться на совещании, пишет Business Insider со ссылкой на письмо Илона Маска сотрудникам, которое оказалось в распоряжении портала Jalopnik.

Из письма следует, что в мае фабрика должна производить от 3 до 4 тыс. Model 3 в неделю. К концу июня Tesla будет производить по 6 тыс. автомобилей еженедельно, пишет Маск. Глава компании написал, что каждый автомобиль Tesla должен быть спроектирован и собран с точностью, которая «в десять раз превышает точность сборки любого автомобиля в мире».

Также Маск предупредил, что компания сфокусируется на сокращении расходов. «Я попросил финансовый отдел отчитаться обо всех тратах Tesla по всему миру, даже о самых маленьких, и сократить любые расходы, без которых можно обойтись», — написал он. Маск сообщил, что в течение следующих 12 месяцев любые расходы, превышающие $1 млн, он будет одобрять лично.

Предприниматель пишет, что хотел бы поделиться с подчиненными «некоторыми советами по увеличению производительности». Так, Маск рекомендует не проводить встречи с большим количеством людей, а если это необходимо — делать их максимально короткими. Если сотрудники не считают нужным присутствовать на совещании, они могут покинуть его.

илон маск

глава Tesla

«Уходите с совещания или кладите трубку, как только вы понимаете, что это помогает вам работать лучше. Уходить — не грубо, грубо заставлять кого-то оставаться и тратить свое время.

Не используйте аббревиатуры или бессмысленные слова для объектов, программного обеспечения и любых процессов в Tesla. Все, что требует дополнительных пояснений, мешает коммуникации. Мы не хотим, чтобы люди запоминали глоссарий, чтобы работать в Tesla.

Любое общение должно идти по кратчайшему пути, а не по «цепочке команд». Менеджер, который попытается наладить контакт через отделы, будет искать работу в другом месте».

При этом Маск напоминает, что сотрудники должны руководствоваться здравым смыслом. Если в определенной ситуации установленное в Tesla правило покажется им неуместным и мешающим работе, они вправе его нарушить, пишет он.

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В середине апреля Маск пообещал сделать Tesla прибыльной в 2018 году без дополнительного финансирования. Тогда же он признал ошибкой чрезмерную автоматизацию завода и заявил, что «люди недооценены». Глава компании снова рассказал о том, как он решает проблемы с производством последней модели, и признался, что снова начал ночевать на фабрике.

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